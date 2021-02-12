Печерський суд "замітає" сліди у справі Байдена-Порошенка, - адвокат
Заява Печерського районного суду Києва від 29 січня про те, що нібито він не ухвалював рішення за заявою нардепа від ОПЗЖ Андрія Деркача проти Джозефа Байдена та Петра Порошенка, - це маніпуляція.
Про це заявив адвокат п’ятого президента Ігор Головань у блозі на УП.
Він також опублікував скрін одного з інформаційних ресурсів Деркача, де є чітке посилання на рішення Печерського суду від 11 вересня 2020 року.
"Що ж за провадження прокурори зареєстрували 22 січня 2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського суду Волкової аж від 11 вересня 2020?" - запитує Головань.
Адвокат переконаний, що і ухвала Печерського суду, і маніпуляції з кримінальними провадженнями є нічим іншим, як елементом підривної операції агентури держави-агресора.
"Саме тому слідчий суддя Волкова та ще дехто похапцем замітають сліди. Адже перспектива опинитися А для них цілком реальна. А той факт, що заявник Деркач швидке закриття кримінальних проваджень не оскаржує, цілком може свідчити про координацію дій російських агентів і мешканців українських владних кабінетів", - додає адвокат.
Нагадаємо, раніше адвокати Петра Порошенка заявили, що влада зобов’язана притягнути до відповідальності осіб, які ведуть підривну діяльність на користь Росії і руйнують стратегічні стосунки України та США.
Адвокати також повідомили, що кримінальні провадження, які були відкриті 22 січня 2021 року за рішенням Печерського суду проти Байдена і Порошенка, закрили.