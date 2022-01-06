Печерский суд готов вынести решение о незаконном аресте имущества Порошенко, - адвокат

Он, в частности, в очередной раз отметил, что Печерский суд не имеет права рассматривать ходатайство следователей ГБР, поскольку Главное следственное управление Бюро осуществляет фактическую деятельность в Шевченковском районе города Киева.

Он также сообщил, что отвод судьи, который заявили адвокаты пятого президента, был рассмотрен мгновенно и без их участия.

"Отвод был рассмотрен молниеносно, нам сообщили о рассмотрении отвода через 10 минут после того, как он был рассмотрен. И судья, как мы видим, абсолютно несмотря на нормы закона, двигается в ускоренном режиме к принятию какого-либо решения", - отмечает Головань.

Он также сообщил, что адвокаты Порошенко обратились в Киевский апелляционный суд по поводу нарушения территориальной подсудности по этому делу.

"Мы увидели сверток документов. О качестве этих документов - мы убеждены, что это мусор, но все же этого мусора - две толстые папки. Страниц 500, а то и больше. И нам, поиздевавшись над нашим большим адвокатским стажем, судья "нарезала" целый час на то, чтобы мы могли ознакомиться с этими документами и возразить. Это нарушает нормы Европейской конвенции по правам человека, которая требует, чтобы человеку предоставлялись достаточное время и возможности для формирования позиции защиты. Но мы видим, почему ОГПУ, ГБР в нарушение всех законов подают сюда, в Печерский суд. Потому что в других судах им такого счастья пока не обеспечат. Поэтому мы имеем абсолютный беспредел", - отмечает Головань.

Он также отметил, что Генеральный прокурор избегает своих подписей под подобными "документами". В частности, так называемое "подозрение" Порошенко подписал ее заместитель, потому что Венедиктова специально для этого взяла "ежегодный отпуск" на 1 день.

"Вот это ходатайство об аресте имущества, которое мы сейчас как-то посмотрели за это короткое время, которое нам предоставили, тоже должнен согласовать Генеральный прокурор. Подписала ли Венедиктора это согласование? Конечно, нет. На этот раз это "счастье" упало на голову ее первого заместителя. Но никакого документа, куда на этот раз делась Венедиктова. Я так понимаю, что с Венедиктовой снова очень срочная какая-то история произошла, и эту опасную миссию она передала первому заместителю", - иронизирует Головань.

По его словам, это ничто иное, как политические преследования.

"Их задача - не в том, чтобы привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственности, потому что нет на это оснований. Их задача - помешать его политической деятельности. Мир все видит. Мы знаем, что некоторые люди уже пострадали от санкций США. И ответственность, если и не в Украине, за эти вещи неотвратимая. И мы постараемся, и цивилизованный мир постарается", - резюмирует Головань.