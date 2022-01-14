Печерский райсуд еще не назначил заседание по делу Порошенко

Печерский районный суд Киева еще не назначил заседание по избранию меры пресечения для бывшего президента Петра Порошенко в так называемом "угольном деле" о государственной измене и содействию террористическим организации. Ожидается, что оно может пройти 17 января.

"Согласно информации на данный момент, любое рассмотрение ходатайства в Печерском суде относительно указанного вами лица на понедельник не запланировано", - отметил он.

В то же время советник Госбюро расследований по коммуникациям Татьяна Сапьян на брифинге предположила, что до 17 января еще появится информация о заседании суда по делу Порошенко.

"К сожалению, информации о судебном заседании у меня нет. Но до понедельника узнаем на сколько и в каком суде", - отметила она.