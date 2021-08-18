Под Печерским судом прошла акция в поддержку руководителя "Кузни на Рыбальском"

Рабочие завода "Кузня на Рыбальском" под зданием Печерского районного суда Киева проводят акцию в поддержку руководителя своего предприятия Валерия Шандры, которого держат под стражей с альтернативой многомиллионного залога. Поддержать людей под судом пришли также общественные активисты и народные депутаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности".

В частности депутат из фракции "Европейская молидарность" Николай Княжицкий отметил, что дело против боевого генерала Игоря Павловского и директора "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры является исключительно политическим.

"Это исключительно борьба с политическими оппонентами. Ничего другого в этом деле нет. Залог такой большой для того, чтобы этот человек был в тюрьме", - подчеркнул он.

Депутат убежден, что все это делается для того, чтобы на пропагандистских каналах крутить сюжеты и рассказывать о "злоупотреблениях", которых на самом деле нет.

"Вы же понимаете, что речь идет о трех кораблях, а сумма залога вычтена из заказа на 100 кораблей, в которых еще даже дело не дошло. Очевидно, это полная фальсификация, шитая белыми нитками с пиарной целью. Но в результате этого страдает предприятие, которое может работать для Украины. Люди, которые находятся в тюрьме, могли бы работать на благо Украины", - говорит Николай Княжицкий.

Народный депутат Мария Ионова также отметила, что дело является политическим, поэтому работники пришли поддержать своего руководителя.

"Досадно то, что такое уникальное предприятие сейчас просто уничтожают, останавливают работу, - сказала представительница "ЕС". - Это судилище будет выиграно в Европейском суде по правам человека. Я в этом уверена".

Работница "Кузницы на Рыбацком" Любовь Яремчук рассказывает, что рабочие пришли поддержать своего руководителя и требуют его освободить из-под стражи.

"Сегодня мы пришли поддержать нашего председателя правления. Коллектив нашего завода, как вы видите, сегодня здесь, под стенами суда. Мы хотим, чтобы Валерия Шандру отпустили и дали возможность заводу работать", - говорит она.

Она говорит о том, что сегодня почему-то никто не задается вопросом о том, что катера, которые производятся на нашем заводе, будут участвовать в праздновании Дня Независимости Украины.

"Поэтому хотелось, чтобы завод работал, председатель правления управлял своим коллективом. Мы максимально поддерживаем нашего председателя правления", - добавляет Любовь Яремчук.

По ее словам, к сожалению, не один месяц на нашем заводе проводились обыски.

"Почему-то никто не задумывается, что не дают работать предприятию, которое может предоставлять рабочие места, производить катера, которые будут защищать границы нашего государства, зато закупают катера производства других стран", - говорит работница завода.

Сотрудница отдела маркетинга завода "Кузница на Рыбальском" Светлана Полюга отметила, что три катера будут участвовать в праздновании Дня Независимости Украины.

"Они сейчас стоят в акватории завода. И мы понимаем, что наш руководитель сейчас также должен радоваться этому. Потому что он организовал весь процесс, он организовал коллектив, мы изготовили эти катера, они выполняют свои функции, оберегают наши границы. Мы убеждены, что если бы руководитель был на месте, он бы организовал процесс достройки других катеров, потому что он высокопрофессиональный специалист. Мы очень надеемся, что решение суда будет адекватным", - сказала она.