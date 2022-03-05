Payoneer останавливает работу в России

Платежная система Payoneer, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы останавливает работу в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
По словам министра, российские фрилансеры не смогут работать с иностранными клиентами.
В частности, компания гарантирует украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире. К тому же Payoneer пообещала оказать финансовую помощь для преодоления гуманитарных проблем в Украине.
Ранее мы сообщали, что в России отключат Photoshop и другие программы Adobe.
Также мы писали, что Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси.
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