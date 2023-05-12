Паводок у Києві: за добу вода пішла на 21 см, але підтоплення ще є

За добу рівень води у Дніпрі в районі Києва впав на 21 см. При цьому небезпека підтоплень залишається, рівень небезпеки - перший, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

"Станом на 10:30 п'ятниці, 12 травня, рівень води в Дніпрі, в Києві біля мосту "Метро" складає 9 259 см (за Балтійською системою висот). За минулу добу рівень водопілля в межах столиці впав на 21 см", - йдеться в повідомленні.

Попри різкий спад рівня води в річці, небезпека підтоплень залишається.

"На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 10 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко, додавши, що промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення.