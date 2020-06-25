Паводки на Западной Украине и новый антирекорд по коронавирусу: новости за 24 июня

Коллаж РБК-Украина

Запад Украины охватило наводнение, в Украине новый антирекорд по коронавирусу, в Киеве ослабили карантин. Подробнее о том, что произошло в среду, 24 июня, - в материале РБК-Украина

Эвакуация населения, затопленные дороги и трассы: запад Украины охватило наводнение

Непогода на западе Украины бушует уже несколько дней. В 4-х областях ливневые дожди вызвали масштабное наводнение, затопило автомагистрали и дома. Десятки населенных пунктов остались без света и газа. В сети показали масштабы стихийного бедствия

В Ивано-Франковской области наиболее пострадали горные районы, где люди фактически оказались отрезанными от цивилизации. В Верховинский район направлен вертолет с 3 тоннами гуманитарного груза. 24 июня в Яремче Ивано-Франковской области произошел обвал дороги, вследствие чего был поврежден главный водопровод. Подача питьевой воды на город приостановлена с 13:00, продолжаются работы по ликвидации аварии.

Все подробности на данный момент, как проходит ликвидация последствий непогоды - на РБК-Украина.

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки заразились 940 человек

По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.

В Минздраве заявили, что эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная.

В Украине разворачивают вторую волну больниц из-за коронавируса.

В Киеве ослабили карантин: что разрешено

В Киеве стартовал новый етап ослабления карантина. Теперь разрешена работа ресторанов, кинотеатров и театров.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Со вчерашнего дня заработали:

рестораны и кафе (без детских комнат)

бассейны (для индивидуальных тренировок)

кинотеатры и театры (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

В Киеве разрешили массовые мероприятия численностью до 10 человек.

Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля

Въезд гражданам Украины на территорию Евросоюза на докоронавирусных условиях может быть запрещен и после 1 июля. Предположительно, в ЕС будут пускать граждан из стран, где 20 новых зараженных COVID-19 на 100 тысяч населения, а в Украине этот показатель, согласно европейской методологии, составляет 25,4. Проект документа оказался в распоряжении газеты The New York Times.

Речь идет о проекте, который рассматривают в ЕС, согласно которому главным критерием для открытия границ станет число случаев COVID-19 в той или иной стране за последние 14 дней.

Украина получила ракеты Javelin от США

Соединенные Штаты передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Поставки остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрены в 2021 - 2022 годах.

Это первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года.

Байден обходит Трампа в предвыборном рейтинге, - опрос

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обходит в предвыборном рейтинге действующего президента Дональда Трампа. Разрыв между основными кандидатами составляет 14%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Siena College и New York Times.

Сообщается, что Байден обеспечил лидерство над Трампом, получив широкую поддержку среди женщин и так называемых небелых избирателей. Кроме того, часть электората республиканцев больше не поддерживает действующего президента из-за неэффективной борьбы с коронавирусом.

"Слуга народа" оскандалилась заявлением о детях низкого качества

Галина Третьякова раскритиковала украинцев, которые рожают детей ради того, чтобы получить пособия. При этом нардеп от "Слуги народа" отметила, что у таких людей рождаются "дети очень низкого качества".

Она также привела в пример Великобританию, где один из заместителей министра соцполитики якобы заявил, что те, кто хотят получить социальную помощь, должны быть стерилизованы.

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что они тоже садятся на государственные средства", – заявила нардеп.

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