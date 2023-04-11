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Павлюк розповів, з чого почався український контрнаступ у Київській області

Фото: стало відомо, з чого почався український контрнаступ у Київській області (t me informnapalm)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Контрнаступ по визволенню Київської області сили оборони України почали з 19 березня минулого року. Сповільнити темп просування противника вдалося за рахунок руйнування мостів на підступах до Києва, знищення наведених ним переправ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Так, за його словами, здійснювалось блокування російських окупаційних військ з західного та північного напрямку, створювались для них невигідні умови, після чого перейшли у контрнаступ.

"Контрнаступальні дії Сили оборони почали проводити з 19 березня 2022 року. Тоді проводилися пошуково-ударні дії на напрямках Білогородка, Полісся та Бровари, а також були спроби витиснути його з Макарова, Бородянки, Великої Димерки, Нової (Старої) Басані", - розповів генерал.

Як зазначив Павлюк, за результатами проведення цих контратак наші військові звільнили частину окупованих територій Київської області та створили передумови оточення значної частини російських підрозділів.

"Крім того, через підрив дамби в Козаровичах частина російських військ, які форсували річку Ірпінь в районі Мощуна, були відрізані від основних сил. Таким чином, решта ворожих підрозділів не змогли форсувати річку та розвинути наступ на Київ", - пояснив задум військовий.

Цікаво, що за даними Павлюка, під час відступу Сили оборони здійснювали переслідування противника, захоплювали полонених та трофейну техніку.

"Ворог недооцінив готовність наших військ до ведення стійкої оборони, завчасне їх розгортання, підготовку оборонних рубежів. А найголовніше - масовий опір місцевого населення, в тому числі на тимчасово окупованих територіях", - додав генерал.

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