У Павлограді пролунав вибух
У Павлограді, Дніпропетровська область, вдень вівторка, 3 червня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі - інформаційна тиша", - написав Лисак.
Станом на 15:50 про руйнування чи поранених не повідомлялось.
Зауважимо, наразі в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики. Це вже третя масштабна повітряна тривога в Україні. До цього двічі її оголошували через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Під час першої тривоги росіяни вдарили такою ракетою по Миколаєву.
Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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