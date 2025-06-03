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У Павлограді пролунав вибух

Вівторок 03 червня 2025 15:50
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У Павлограді пролунав вибух Ілюстративне фото: у Павлограді пролунав вибух 3 червня (facebook.com:DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

У Павлограді, Дніпропетровська область, вдень вівторка, 3 червня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі - інформаційна тиша", - написав Лисак.

Станом на 15:50 про руйнування чи поранених не повідомлялось.

Зауважимо, наразі в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики. Це вже третя масштабна повітряна тривога в Україні. До цього двічі її оголошували через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Під час першої тривоги росіяни вдарили такою ракетою по Миколаєву.

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Павлоград Дніпропетровська область Війна в Україні Повітряна тривога
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