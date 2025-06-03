У Павлограді пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі - інформаційна тиша", - написав Лисак.

Станом на 15:50 про руйнування чи поранених не повідомлялось.

Зауважимо, наразі в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики. Це вже третя масштабна повітряна тривога в Україні. До цього двічі її оголошували через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Під час першої тривоги росіяни вдарили такою ракетою по Миколаєву.