В Павлограде впервые за десятилетия отремонтировали самую длинную улицу города

В 2021 году в области построено и отремонтировано более 550 км государственных и местных автодорог. Поработали и над улучшением коммунальных дорог. В частности, привели в порядок одну из главных транспортных артерий Павлограда - улицу Днепровскую. Она стала частью национальной Дороги Единства М-30 "Стрый - Изварино", - рассказал первый заместитель председателя Днепр ОГА Владимир Орлов.

В последний раз ремонт на Днепровской проводили более 15 лет назад, и за это время дорога превратилась в систему ям и препятствий.

В ходе работ, выполнявшихся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", положили два слоя новой дорожной одежды, заменили бордюры, отремонтировали ливневую канализацию и нанесли новую разметку.

Всего в течение прошлого года на Днепропетровщине, кроме ремонта дорог государственного и местного значения, восстановили также 20 км коммунальных дорог.