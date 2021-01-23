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В Павлограде горело общежитие, есть пострадавшие

Павлоград, Суббота 23 января 2021 12:30
В Павлограде горело общежитие, есть пострадавшие
Фото: пожар в Павлограде (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Игорь Литвиненко

В Павлограде в субботу, 23 января, произошел пожар в общежитии. В результате пострадали трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного общежития Химзавода по адресу ул. Заводская,28, поступило в 09:00. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали с помощью автолестницы троих человек, из которых один ребенок, с помощью противогазов - шесть человек, из которых один ребенок.

"В результате пожара пострадали 3 человека. Медицинскими работниками они госпитализированы в Павлоградского больницы интенсивного лечения. Огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади 15 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 9:16, ликвидировали в 9:38.

Пожар в общежитии 5 Химзавод

Posted by Наш Павлоград on Saturday, January 23, 2021

Напомним, днями в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько были госпитализированы. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

В связи с этим в Украине 23 января объявлен государственный траур.

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