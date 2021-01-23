У Павлограді горів гуртожиток, є постраждалі

Фото: пожежа в Павлограді (facebook.com/MNSDNE)

У Павлограді в суботу, 23 січня, сталася пожежа в гуртожитку. В результаті постраждали троє осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в одній із кімнат на третьому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку Хімзаводу за адресою вул. Заводська,28, надійшло о 09:00. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини трьох осіб, з яких одна дитина, з допомогою протигазів - шість осіб, з яких одна дитина.

"В результаті пожежі постраждали 3 людини. Медичними працівниками вони госпіталізовані в Павлоградського лікарні інтенсивного лікування. Вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв. м", - повідомили в ДСНС.

Пожежу локалізували о 9:16, ліквідували о 9:38.

Пожежа в гуртожитку 5 Хімзавод Posted by Наш Павлоград on Saturday, January 23, 2021

Нагадаємо, днями у Харкові відбувся пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька людей були госпіталізовані. Причиною пожежі могло стати коротке замикання електромережі.

У зв'язку з цим в Україні 23 січня оголошений державний траур.