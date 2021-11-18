В Павлограде Днепропетровской области отремонтировали 12-километровую центральную улицу

В Павлограде Днепропетровской области завершается ремонт центральной улицы города - Днепровской. Она имеет протяженность 12,5 км, является составной частью "Дороги Единства" М-30, а большинство транспорта, двигающегося по этой городской улице, является транзитным. Главную артерию Павлограда ремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"На Днепропетровщине реализуют масштабные дорожные проекты. Строят новую трассу на Киев и две объездных Днепра. На финише - ремонт Павлоградской трассы, составляющей "Дороги Единства" М-30. Часть магистрали - улица Днепровская в Павлограде. Ее обновление также на завершающем этапе", - отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Как отмечается, проезжая часть улицы уже с новым покрытием. Сейчас там еще асфальтируют тротуары и наносят разметку. Также еще наносят гидроизоляцию на мосту через реку Волчья. Позже на улице осовременят остановки и обустроят новое освещение.

"70% движущегося транспорта - транзитный. Сами по себе город не смог бы отремонтировать эту улицу, поэтому обратились к главе ОГА и к Офису Президента. И нас услышали. На сегодняшний день уже выполнили 95% всех работ", - сказал городской голова Павлограда Анатолий Вершина.