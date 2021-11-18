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В Павлограде Днепропетровской области отремонтировали 12-километровую центральную улицу

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Днепр, Четверг 18 ноября 2021 12:15
В Павлограде Днепропетровской области отремонтировали 12-километровую центральную улицу Фото: в Павлограде отремонтировали центральную улицу (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Павлограде Днепропетровской области завершается ремонт центральной улицы города - Днепровской. Она имеет протяженность 12,5 км, является составной частью "Дороги Единства" М-30, а большинство транспорта, двигающегося по этой городской улице, является транзитным. Главную артерию Павлограда ремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"На Днепропетровщине реализуют масштабные дорожные проекты. Строят новую трассу на Киев и две объездных Днепра. На финише - ремонт Павлоградской трассы, составляющей "Дороги Единства" М-30. Часть магистрали - улица Днепровская в Павлограде. Ее обновление также на завершающем этапе", - отметил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Как отмечается, проезжая часть улицы уже с новым покрытием. Сейчас там еще асфальтируют тротуары и наносят разметку. Также еще наносят гидроизоляцию на мосту через реку Волчья. Позже на улице осовременят остановки и обустроят новое освещение.

"70% движущегося транспорта - транзитный. Сами по себе город не смог бы отремонтировать эту улицу, поэтому обратились к главе ОГА и к Офису Президента. И нас услышали. На сегодняшний день уже выполнили 95% всех работ", - сказал городской голова Павлограда Анатолий Вершина.

Напомним, ранее сообщалось, в Днепропетровской области финиширует ремонт трассы на Никополь, которую глобально обновляют впервые за 40 лет. Общая протяженность государственной трассы - 56 км.

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