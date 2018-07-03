Украинца Павла Гриба в СИЗО избили заключенные

Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость

Во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали российские заключенные и отобрали его личные вещи. Об этом отец Павла Игорь Гриб написал на своей странице в Facebook.

"Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. Со слов Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем" - написал он.

Он сообщил также, что Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость, а отсутствие лекарств только ухудшает его состояние здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что украинца Павла Гриба в Российской Федерации (РФ) будут судить за "содействие в подготовке взрыва на школьном выпускном в Сочи".