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Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля

Новости » Спорт     15.05.2020 - 18:59
Паузу в теннисном сезоне продлили до конца июля
Фото: Стефанос Циципас (facebook.com/ATPTour)

Турниры после 1 августа пока остаются в календаре по графику

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила о продлении паузы в проведении турниров до конца июля. В марте организация и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АТР.

Помимо прочих турниров, не состоятся в запланированное время мужские турниры в Ньюпорте, Гамбурге и Атланте, а также женские в Бостаде, Бухаресте и Юрмале.

Турниры, запланированные после 1 августа, пока остаются в календаре по графику.

В начале июня будет обсуждаться ситуация с проведением августовских североамериканских турниров. Не исключен вариант переноса Открытого чемпионата США, запланированного на 31 августа - 13 сентября, из Нью-Йорка в другой американский город.

Напомним, ранее сообщалось, что WTA может продлить теннисный сезон.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Тенниссоревнования
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