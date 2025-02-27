Пацієнтські організації попереджають про зменшення асортименту ліків з 1 березня

Так, Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів прогнозує істотне скорочення імпорту в Україну іноземних препаратів та загальне подорожчання ліків для населення вже з 1 березня, коли набуде чинності рішення РНБО про стабілізацію цін на лікарські засоби.

"І без цього незначний для провідних західних фармкомпаній ринок України, зокрема через війну, стане ще менш привабливим внаслідок штучного регулювання ціни на лікарські засоби. В результаті українці не матимуть змоги купити якісні західні ліки, бо їх фактично "заборонять" продавати в Україні.

Ініціативи передбачають ручне регулювання цін і здешевлення на 30% для 100 найменувань ліків, але інші (майже 7900) здорожчають. Ліки вироблятимуться меншими партіями, скасуються спеціальні програми, завдяки яким аптеки мали знижки", - йдеться в заяві організації.

Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів закликає КМУ змінити постанову №168, змінити рішення РНБО і розробити нові ініціативи, які будуть збалансованими та нівелюватимуть усі ризики для пацієнтів.

Як відомо, з 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців", яке введено в дію Указом президента.

Крім того, Верховна Рада проголосувала законопроект про зміни до "Закону про лікарські засоби", який глава держави сьогодні підписав. Такі заходи спрямовані на забезпечення прозорого ціноутворення на лікарські засоби.