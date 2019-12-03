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Патриоты объединились в движение "Вартові держави" и начали антиолигархическую кампанию

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 12:48
Патриоты объединились в движение "Вартові держави" и начали антиолигархическую кампанию
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Владимир Тесля назвал цель объединения

В Виннице патриоты объединились в антиолигархическое общественное движение "Вартові держави". Об этом заявил лидер движения "Гідність нації" Владимир Тесля, передает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

В состав вошли патриотическое движение "Гідність нації", а также ряд других патриотических и ветеранских организаций.

По словам Тесли, цель объединения "Вартові держави" — консолидировать активную часть гражданского населения в борьбе с внешней агрессией и внутренними врагами Украины, которые изнутри подрывают экономику воюющей страны.

"Внутренними врагами были и остаются олигархи. Они пренебрегают государственными интересами в угоду личному обогащению и заботятся только об усилении своего влияния. Они задолжали гражданам страны, на которых заколачивают состояния на протяжении почти 30 лет. Чтобы выстоять, Украина должна стать сильной экономически, так что пришло время отдать этот долг. Мы считаем, что активы олигархов должны быть национализированы и переданы в собственность громад", — заявил Тесля.

Патриоты объединились в движение &quot;Вартові держави&quot; и начали антиолигархическую кампанию

Объединение уже провело антиолигархические марши в крупных городах Украины. В Одессе в поддержку инициатив "Вартових держави" прошли сборы граждан, которые разделяют требование национализировать имущество олигархов. Вместе с одесситами активисты прошли маршем от памятника Дюку к стадиону "Черноморец" в парке Шевченко.

Такие марши планируют провести во всех областных центрах Украины. "Вартові держави" призывают всех активных граждан присоединяться к борьбе. В настоящее время работники различных предприятий формируют советы трудовых коллективов в поддержку национализации активов олигархов.

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