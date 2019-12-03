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Патріоти у Вінниці об'єдналися в рух "Вартові держави"

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 12:48
Патріоти у Вінниці об'єдналися в рух "Вартові держави"
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Володимир Тесля назвав мету об'єднання

У Вінниці патріоти об'єдналися в антиолігархічний громадський рух "Вартові держави". Про це заявив лідер руху "Гідність нації" Володимир Тесля, передає РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

До складу увійшли патріотичний рух "Гідність нації", а також ряд інших патріотичних і ветеранських організацій.

За словами Теслі, мета об'єднання "Вартові держави" — консолідувати активну частину цивільного населення в боротьбі з зовнішньою агресією і внутрішніми ворогами України, які зсередини підривають економіку воюючої країни.

"Внутрішніми ворогами були і залишаються олігархи. Вони нехтують державними інтересами на догоду особистому збагаченню і дбають лише про посилення свого впливу. Вони заборгували громадянам країни, на яких заробляють статки впродовж майже 30 років. Щоб вистояти, Україна повинна стати сильною економічно, так що прийшов час віддати цей борг. Ми вважаємо, що активи олігархів повинні бути націоналізовані і передані у власність громад", — заявив Тесля.

Патріоти у Вінниці об'єдналися в рух &quot;Вартові держави&quot;

Об'єднання вже провело антиолігархічні марші у великих містах України. В Одесі на підтримку ініціатив "Вартових держави" пройшли збори громадян, які поділяють вимоги націоналізувати майно олігархів. Разом з одеситами активісти пройшли маршем від пам'ятника Дюку до стадіону "Чорноморець" у парку Шевченка.

Такі марші планують провести в усіх обласних центрах України. "Вартові держави" закликають всіх активних громадян приєднуватися до боротьби. В даний час працівники різних підприємств формують ради трудових колективів на підтримку націоналізації активів олігархів.

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