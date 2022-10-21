Патріотичні аксесуари в Цитрусі — транслюйте підтримку всюди

Патріотичний дроп у Цитрусі — це різноманіття тематичних аксесуарів у найдорожчих серцю синьо-жовтих кольорах та з державною символікою України.

Рюкзаки, ремінці для годинників та смарт трекерів, ароматизатори в машину, чохли на смартфони тощо — деталі, які підкреслять вашу любов та підтримку.

Рюкзак Divoom Backpack-M зі світлодіодною панеллю з технологією Smart Pixel Art, на яку можна самостійно встановлювати малюнок, завдяки застосунку на смартфоні. Стильний і оригінальний аксесуар для всіх, хто любить підкреслювати свою індивідуальність.

Яскраві з малюночками та відомими фразами чи стримані однокольорові з державними символами — це все про чохли на смартфони. Телефон завжди під рукою, нехай же він постійно нагадує про те, що так важливо.

Захисні плівки з українською тематикою освіжать оформлення будь-якого ґаджета та захистять його від подряпин, пилу та потертостей. Вони — чудова альтернатива чохлам бо, на відміну від них, майже не відчуваються на ґаджеті.

А для власників авто є стильні автомобільні ароматизатори, які наповнять салон не лише приємним ароматом, а й патріотичним настроєм. Погодьтеся, що на песика Патрона дивитися приємніше, ніж на ялинку?

Україна — це кожен із нас. Покажіть це за допомогою патріотичних аксесуарів з Цитруса.

