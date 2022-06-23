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"Патриотический хоррор": У Зеленского о желании РФ снять фильм про Донбасс

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офисе президента Украины отреагировали на предложение российских политиков снять фильм о Донбассе. В ОП предположили, что сюжет фильма расскажет, как "группа головорезов вторгается в счастливый регион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

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Напомним, ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что после завершения "спецоперации" в Украине возможно будет снят фильм, посвященный Донбассу.

Стоит отметить, что в России последнее время все чаще звучат абсурдные предложения со стороны высокопоставленных чиновников. В частности, недавно Дмитрий Медведев предложил американскому руководству "приползти и попросить" у РФ о продлении договора по ядерной безопасности.

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