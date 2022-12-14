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Patriot для України: стало відомо, скільки батарей Вашингтон може передати Києву

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Середа 14 грудня 2022 09:17
Patriot для України: стало відомо, скільки батарей Вашингтон може передати Києву Фото: американська система ПРО Patriot (howstuffworks.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Сполучені Штати Америки планують надіслати в Україну одну батарею ЗРК Patriot. Вона включає до восьми пускових установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією джерел, рішення Пентагону про передачу Україні системи ПРО може бути ухвалене цього тижня. Про нього можуть оголосити у четвер, 15 грудня.

Комплекси виділять із запасів Пентагону та перемістять їх із іншої країни.

Попередньо, Україна отримає одну батарею Patriot, яка включає до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.

Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери і генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, однак із фактичними запусками можуть справити троє фахівців.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що системи Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

Пізніше у Міністерстві оборони США підтвердили намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

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