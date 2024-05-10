Патріарх Варфоломій відповів, чи візьме участь у саміті миру

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у глобальному саміті миру, який пройде у червні у Швейцарії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написав президент Володимир Зеленський.

"Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові. Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", - написав Зеленський.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав до обміну між Україною та Росією за принципом "всіх на всіх".

Глобальний саміт миру

У червні у Швейцарії відбудеться перший саміт миру, на нього запрошено представників понад 100 країн світу.

Як розповідав президент Зеленський, на саміті планують розглянути низку основних питань, які стосуються війни в Україні.

Про те, хто візьме участь у саміті та кого запросили, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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