Патриарх Филарет заболел коронавирусом, а РФ расширила санкции против Украины: новости за 4 сентября

Коллаж РБК-Украина

Патриарх Филарет заразился коронавирусом, правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины, следы "Новичка" нашли в организме и на вещах российского оппозиционера Алексея Навального . Подробнее о том, что произошло в пятницу, 4 сентября, - в материале РБК-Украина

Украина сократила количество "красных" стран: список

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон."Красный" список сократили до 50 стран.

Соответствующий список обнародовал Минздрав 4 сентября.

Из нового списка "красных" стран исключили Люксембург, Доминиканскую Республику, Южную Африку, Эквадор, Армению, Северную Македонию, Эсватини и Албанию.

В "красном" списке находятся, в частности, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и другие страны. В "зеленом" списке находится 144 страны, среди которых Болгария, Турция и Египет.

Россия расширила персональные санкции против Украины: список

Правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Патриарх Филарет заболел коронавирусом

Патриарх Филарет заразился коронавирусом. Сейчас святейший находится на лечении.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевской патриархии".

Положительный результат на COVID-19 обнаружили во время планового тестирования. Сейчас владыка находится в больнице.

Следы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального, - Spiegel

Следы боевого вещества "Новичок" нашли не только в организме отравленного Алексея Навального (российский оппозиционер), но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм Навального именно с этой водой.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель после того, как подтвердилось отравление Навального, собрала только шесть министров, чтобы не привлекать большого внимание созывом полного кабинета безопасности. На встрече представитель Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Бундесвера заявил, что найденный яд относится к группе нервнопаралитических агентов "Новичок".

В Киеве за торговлю наркотиками задержан полицейский с пистолетом Януковича

В Киеве за торговлю наркотиками задержали сотрудника полиции. В ходе обысков у него нашли наградной пистолет бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, пистолет был подарен Януковичу экс-министром обороны Александром Кузьмуком.

Ядерные бомбардировщики США совершили рейд над Украиной: росСМИ в панике (фото)

Военные самолеты США вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши и прошли в 53 км от границы с оккупированным Россией Крымом. Речь идет о двух американских ядерных бомбардировщиках Boeing B-52 Stratofortress, которые сопровождали украинские истребители.

Стратегические бомбардировщики пролетели над западными областями Украины и немного покружили в районе Азовского моря, передает MilitaryAviationInUa.

Появление боевой авиации США в Украине над Приазовьем некоторые военные эксперты связывают с готовящимися в РФ военными учениями "Кавказ-2020", которые должны стартовать 21 сентября. Так, росСМИ утверждают, что американские боевые самолеты отрабатывали нанесение ракетных ударов по российским военным объектам на территории аннексированного украинского полуострова и юга РФ.