Патріарх Філарет захворів на коронавірус, а РФ розширила санкції проти України: новини за 4 вересня

Колаж РБК-Україна

Патріарх Філарет заразився коронавірусом, уряд Російської Федерації розширив персональні санкції проти України, сліди "Новічка" знайшли в організмі і на речах російського опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 4 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна скоротила кількість "червоних" країн: список

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон."Червоний" список скоротили до 50 країн. Відповідний список оприлюднив МОЗ 4 вересня.

З нового списку "червоних" країн виключили Люксембург, Домініканську Республіку, Південну Африку, Еквадор, Вірменію, Північну Македонію, Есватіні і Албанію.

У "червоному списку знаходяться, зокрема, США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія та інші країни. У "зеленому" списку знаходиться 144 країни, серед яких Болгарія, Туреччина і Єгипет.

Росія розширила персональні санкції проти України: список

Уряд Російської Федерації розширив персональні санкції проти України. До російського санкційного списку, зокрема, потрапили п'ятий президент Петро Порошенко та колишній нардеп Святослав Вакарчук.

Відповідну постанову уряду РФ опубліковано на порталі правової інформації.

Патріарх Філарет захворів на коронавірус

Патріарх Філарет заразився коронавірусом. Зараз святійший перебуває на лікуванні.

Про це повідомляє прес-служба "Київської патріархії".

Позитивний результат на COVID-19 виявили під час планового тестування. Наразі владика перебуває у лікарні.

Сліди "Новічка" знайшли в організмі та на речах Навального, - Spiegel

Сліди бойової речовини "Новічок" знайшли не тільки в організмі отруєного Олексія Навального (російський опозиціонер), але й на його речах, зокрема, у пляшці з водою. Однак немає підтверджень тому, що отрута потрапила до організма Навального саме з цією водою.

Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела.

Видання пише, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після того, як підтвердилося отруєння Навального, зібрала лише шість міністрів, щоб не притягувати велику увагу скликанням повного кабінету безпеки. На зустрічі представник Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Бундесверу заявив, що знайдена отрута відноситься до групи нервнопаралитических агентів "Новічок".

У Києві за торгівлю наркотиками затримано поліцейського з пістолетом Януковича

У Києві за торгівлю наркотиками затримали співробітника поліції. У ході обшуків у нього знайшли нагородний пістолет колишнього президента України Віктора Януковича.

Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, пістолет був подарований Януковичу екс-міністром оборони Олександром Кузьмуком.

Ядерні бомбардувальники США здійснили рейд над Україною: росЗМІ в паніці (фото)

Військові літаки США увійшли в повітряний простір України з боку Польщі та пройшли в 53 км від кордону з окупованих Росією Кримом. Йдеться про два американські ядерні бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress, які супроводжували українські винищувачі.

Стратегічні бомбардувальники пролетіли над західними областями України та трохи покружляли в районі Азовського моря, передає MilitaryAviationInUa.

Поява бойової авіації США в Україні над Приазов'ям деякі військові експерти пов'язують з підготовкою до РФ військовими навчаннями "Кавказ-2020", які повинні стартувати 21 вересня. Так, росЗМІ стверджують, що американські бойові літаки відпрацьовували завдавання ракетних ударів по російських військових об'єктах на території анексованого українського півострова та півдня РФ.