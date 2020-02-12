Пассажиры лайнера из Гонконга смогут сойти на берег в Камбодже

Власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру Westerdam, на борту которого находятся 1455 пассажиров и 802 члены экипажа, зайти в порт Камбоджи. Пассажиры смогут сойти на берег, сообщила компания-оператор судна Holland America Line, передает Kyodo.

Сообщается, что Westerdam в настоящее время направляется в Сиануквиль в Камбодже, где текущий круиз заканчивается.

"Мы прибудем в 07:00 по местному времени (02:00 по киевскому времени) в четверг, 13 февраля, и останемся в порту в течение нескольких дней для высадки. Гостям будет разрешено сойти на берег. Все разрешения получены, и мы очень благодарны властям Камбоджи за поддержку", - говорится в заявлении компании.

Сообщается, что в течение следующих нескольких дней пассажиры чартерными рейсами полетят в столицу страны Пномпеня, откуда смогут вернуться домой.

Ранее сообщалось, что Япония не допустит в страну иностранцев с круизного лайнера Westerdam, который направляется к ее берегам из Гонконга.

Также Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту после того, как у 80-летнего пассажира из Гонконга подтвердился случай заражения китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Позже стало известно, что заражения новой разновидностью коронавирус 2019-nCoV подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Йокогама.