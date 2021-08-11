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Паспорта, дипломы и удостоверения: разоблачена схема продажи фальшивых документов

Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области разоблачили изготовление фальшивых документов. Злоумышленники продавали украинские паспорта, "ДНР"/ "ЛНР" и иностранных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение этого года двое жителей Харьковской области на заказ изготавливали паспорта граждан Украины, Российской Федерации, Республики Армения и так называемых "ДНР"/"ЛНР".

В частности, злоумышленники изготавливали дипломы вузов, водительские удостоверения и другие документы, которые в дальнейшем почтовой связью отправляли заказчикам.

Так, за указанные услуги мужчины получали от 500 до 1000 долларов США в зависимости от вида документа и сложности его изготовления.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование на котором изготавливались поддельные документы, бланки паспортов, клише печатей, и другие вещи.

Указано, что фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 УКУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: изъятые предметы в результате обысков правоохранителей по месту преступления (gp.gov.ua)

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Генеральная прокуратура Украины