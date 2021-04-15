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Похмуро, дощ, місцями мокрий сніг: погода в Україні і Києві на завтра

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 16:15
Похмуро, дощ, місцями мокрий сніг: погода в Україні і Києві на завтра Фото: дощова погода (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 16 квітня буде похмурою і дощовою, в західних областях місцями очікується мокрий сніг. Також синоптики прогнозують невелике зниження температури вночі та тепло вдень.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру в Facebook.

У п'ятницю погоду в Україні продовжить формувати малорухливий циклон Xander. Очікуються короткочасні дощі по всій території країни, в західних районах з мокрим снігом. Вночі на південному сході без істотних опадів.

У високогір'ї Карпат місцями випаде сніг, температура повітря протягом доби від 2 до 7 градусів морозу.

Вітер на правобережній Україні переважно західний, на решті території - південний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, вдень градусники покажуть від +8 до +13. У східних областях до 16 градусів, в західних - від 4-9 тепла.

Похмуро, дощ, місцями мокрий сніг: погода в Україні і Києві на завтра
Фото: карта погоди в Україні 16 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві на завтра також прогнозують похмуру і дощову погоду. Температура вдень в столиці буде коливатися від +10 до +12, а вночі термометри покажуть від +5 до +7 градусів. Очікується західний вітер, 7-12 метрів в секунду.

Похмуро, дощ, місцями мокрий сніг: погода в Україні і Києві на завтра
Фото: карта погоди в Києві 15 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг в західні регіони.

Також повідомлялося, що до кінця тижня в центрі, на заході, півночі та півдні буде прохолодно - від +9 до +14, на сході від +12 до +17.

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