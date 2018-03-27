Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Пасху "Укрзализныця" продолжает назначать дополнительные поезда

НовостиОбщество    27.03.2018 - 17:37
Фото: пассажирский поезд (pz.gov.ua)
Фото: пассажирский поезд (pz.gov.ua)

На Пасху в Украине назначили 12 дополнительных поездов

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на Пасху. Об этом сообщил и.о. главы компании Евгений Кравцов в Facebook.

В частности, по его словам билеты на 12 дополнительных поездов уже поступили в продажу.

"Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков – Ужгород, Черкассы – Львов, Днепр – Одесса и Константиновка – Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", – рассказал Кравцов.

 

12 додаткових поїздів призначили відсьогодні на великодні свята! Вони курсуватимуть на популярних напрямках: Харків –...

Опубліковано Євгеном Кравцовим 27 березень 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, традиционно Пасха каждый год отмечается по воскресеньям. Согласно ст. 67 КЗоТ Украины, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий за ним понедельник. Поэтому пасхальные выходные 2018 для украинцев продлятся 3 дня: с субботы 7 апреля по понедельник 9 апреля включительно.

Также сообщалось, что в этом году Пасхальная корзина подорожала на 25%.

В Полтавской области на два дня закроют проезд по трассе Н-31 "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда на Пасху
Теги публикации: Пасха, поезд, Укрзализныця  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top