На Великдень "Укрзалізниця" продовжує призначати додаткові поїзди

На Великдень в Україні призначили 12 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" призначила 12 додаткових поїздів на Великдень. Про це повідомив в. о. глави компанії Євген Кравцов в Facebook.

Зокрема, за його словами квитки на 12 додаткових поїздів вже надійшли в продаж.

"Вони курсуватимуть на популярних напрямках: Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса, Костянтинівка – Одеса. Квитки вже можна придбати онлайн або в залізничних касах", – розповів Кравцов.

12 додаткових поїздів призначили відсьогодні на великодні свята! Вони курсуватимуть на популярних напрямках: Харків –... Опубліковано Євгеном Кравцовим 27 березень 2018 р.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, традиційно Великдень щороку відзначається по неділях. Згідно ст. 67 Кзпп України, якщо святковий день припадає на суботу або неділю, вихідний переноситься на наступний за ним понеділок. Тому великодні вихідні 2018 для українців триватимуть 3 дні: з суботи 7 квітня на понеділок 9 квітня включно.

Також повідомлялося, що в цьому році Великодній кошик подорожчав на 25%.