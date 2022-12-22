Пашинян звинуватив Росію у невиконанні миротворчих зобов'язань у Карабасі

За словами Пашиняна, згідно з шостим пунктом тристоронньої угоди між Вірменією, Азербайджаном і РФ від 2020 року, миротворці повинні забезпечувати безперешкодне пересування.

"На сьогодні це не втілюється в життя. Тристоронню угоду не виконують також миротворці. Звичайно, це пов'язано з діями Азербайджану, але від цього сенс не змінюється, тому що російські миротворці відповідальні за те, щоб не допускати такого беззаконня і, зокрема, утримувати Лачинський коридор", - сказав вірменський прем'єр.