Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также призвал Алиева взять на встречу пленных армян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арменпресс .

"Готов принести с собой все имеющиеся у нас карты и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных", - заявил Пашинян.

По его словам, речь идет о картах, которые носят гуманитарный характер и не имеют практического военного значения, поскольку территории, которые на них обозначены, находятся в тылу Вооруженных сил Азербайджана.

Пашинян добавил, что еще в июле был согласен на встречу с Азербайджаном на высоком и высшем уровнях: то есть в формате глав Министерств иностранных дел, премьер-министров.