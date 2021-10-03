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Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также призвал Алиева взять на встречу пленных армян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арменпресс.

"Готов принести с собой все имеющиеся у нас карты и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных", - заявил Пашинян.

По его словам, речь идет о картах, которые носят гуманитарный характер и не имеют практического военного значения, поскольку территории, которые на них обозначены, находятся в тылу Вооруженных сил Азербайджана.

Пашинян добавил, что еще в июле был согласен на встречу с Азербайджаном на высоком и высшем уровнях: то есть в формате глав Министерств иностранных дел, премьер-министров.

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Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНикол Пашинян