Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также призвал Алиева взять на встречу пленных армян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арменпресс.
"Готов принести с собой все имеющиеся у нас карты и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных", - заявил Пашинян.
По его словам, речь идет о картах, которые носят гуманитарный характер и не имеют практического военного значения, поскольку территории, которые на них обозначены, находятся в тылу Вооруженных сил Азербайджана.
Пашинян добавил, что еще в июле был согласен на встречу с Азербайджаном на высоком и высшем уровнях: то есть в формате глав Министерств иностранных дел, премьер-министров.