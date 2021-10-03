Пашинян заявив про готовність зустрітися з президентом Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив готовність зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він також закликав Алієва взяти на зустріч полонених вірмен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арменпресс .

"Готовий принести з собою всі наявні у нас карти і закликаю президента Азербайджану привести з собою всіх наших полонених", - заявив Пашинян.

За його словами, мова йде про карти, які носять гуманітарний характер і не мають практичного військового значення, оскільки території, які на них позначені, знаходяться в тилу Збройних сил Азербайджану.

Пашинян додав, що ще в липні був згоден на зустріч з Азербайджаном на високому і вищому рівнях: тобто у форматі глав міністерств закордонних справ, прем'єр-Міністрів.