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Пашинян заявил, что готов уйти с должности премьер-министра "по решению народа"

Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов уйти с поста по решению народа. Также он собирается обсудить с партиями проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году.

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Об этом Пашинян написал в Facebook.

Он заявил, что оппозиция не смогла привлечь на свою сторону большое количество граждан, но подчеркнул, что судьба должности премьер-министра должна быть определена народом.

"Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны нужно решать свободой выражения. Есть лишь один способ получить ответы на все вопросы - проведение досрочных парламентских выборов. Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские партии на консультации по проведению выборов в 2021 году", - сказал Пашинян.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

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