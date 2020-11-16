Пашинян считает себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе

Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, пропали сотни армянских солдатов.

Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, она транслируется на его странице в Facebook.

Пашинян также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он.

Пашинян заявил, что невозможно изменить пункты, закрепленные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

"Изменить пункты документа будет означать изменить военную ситуацию. Сегодня это нереально. Необходимо провести переговоры, потому что в документе есть положения, которые требуют комментариев, и лучшие предложения попытаемся реализовать", - сказал он.

Напомним, Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России прекращение войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создание "Комитета национального спасения".