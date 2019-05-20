Пашинян призвал ко второму этапу революции в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашиня призвал граждан в понедельник, 20 мая, заблокировать все здания судов в республике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, 20 мая он намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

"Завтра с 08:30 блокируем все входы и выходы всех без исключения судов в республике, чтобы никто не мог войти туда. С 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире", - написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Этому заявлению предшествовало решение суда 18 мая об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

РБК-Украина писало, что Ереванский суд общей юрисдикции опубликовал решение об изменении меры пресечения для второго президента Армении Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также в завладении полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.