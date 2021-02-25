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Пашинян исключает побег из Армении после попытки переворота

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен покидать страну после попытки военного переворота. До этого несколько Telegram-каналов сообщили, что якобы борт №1 привели в готовность, чтобы вывезти его из страны.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников, передает armeniasputnik.am.

"Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи, - ред.) сейчас придут сюда", - отметил Пашинян.

Отметим, сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал от него уйти в отставку, заявив, что Пашинян ведет государство к опасной грани. Это стало реакцией на увольнение первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

В ответ Пашинян заявил о попытке военного переворота и инициировал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Напомним, на сегодняшнем митинге армянский премьер уже заверил, что армия полностью подчиняется ему, а опасность военного переворота находится под контролем. Кроме того, он назвал требование военных "эмоциональным заявлением", а также считает, что к этим словам не стоит относиться слишком строго.

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Новости Украины АрмениявоенныеНикол Пашинян
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