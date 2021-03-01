Пашинян допустил возвращение Армении к полупрезидентской форме правления
Премьер-министр Армении допустил возвращение страны к полупрезидентской форме правления. В 2018 году президент Армении Серж Саргсян сменил эту форму правления на парламентскую.
Об этом говорилось на сегодняшнем митинге Пашиняна в Ереване.
Пашинян объявил, что в октябре этого года он инициирует конституционные поправки для перехода Армении к полупрезидентской форме правления.
Он отметил, что конституционные поправки для возвращения к предыдущей форме правления вынесут на референдум. Сейчас в Армении парламентская форма правления.
Напомним, сегодня в парламенте Армении заявили о возможности объявления импичмента президенту Армену Саркисяну из-за отказа подписывать указ об увольнении главы Генштаба Оника Госпаряна.
Увольнения главы Генштаба требует премьер Армении Никол Пашинян после того, как Госпарян призвал его подать в отставку на фоне протестов. В ответ Пашинян обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота.
Как писало РБК-Украина, Саркисян отклонил просьбу Пашиняна, назвав проект указа об увольнении главы Генштаба несоответствующим конституции Армении.