Пашинский требует открыть производство против Мураева

Пашинский считает, что СБУ и ГПУ должны возбудить дело против народного депутата Мураева

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура Украина (ГПУ) должны открыть производство в отношении народного депутата Евгения Мураева за его манипулятивные заявления о том, что украинский политзаключенный Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов является "террористом". Соответствующее заявление сделал председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский во время выступления с трибуны парламента, сообщает пресс-служба политсилы.

"Не успела Верховная рада обратиться к международному сообществу с требованием усилить давление на Российскую Федерацию с целью освобождения украинских политзаключенных, как реакция Москвы была мгновенной. Существо, которое носит мандат народного депутата Украины, по фамилии Мураев, на телеканале NewsОne сделало заявление, что по Сенцову не все просто, что этот человек готовил подрывы, поджоги, и что время все расставит на свои места", - сказал Пашинский.

"Если бы это делал какой-то Киселев или другой - понятно, что это российская пропаганда. Но эту русскую пропаганду, все российские обвинения слово в слово повторил народный депутат Верховной рады Украины", - добавил Пашинский.

Он отметил, что парламент не может не отреагировать на такие манипуляции нардепа Мураева.

"Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 - государственная измена. Я публично обращаюсь к генеральному прокурору Украины Юрия Луценко возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 - за предоставление заведомо ложного сообщения о совершении преступления. Это юридические моменты. Но есть еще морально-этические вопросы. Уважаемые друзья, долго мы будем терпеть официальные рупоры российской пропаганды на территории Украины? Долго продажные клоуны будут рассказывать нам о свободе слова, а враг в это время через ньюзвани и другую нечисть будет вести с нами войну?", - заявил председатель комитета.

"Я обращаюсь к Мураеву: неуважаемый, вы не зайдете в этот зал, пока не принесете публичных извинений перед Сенцовим и государством Украина", - резюмировал Пашинский.