В Пасхальных богослужениях примут участие около миллиона верующих, - полиция

На службу заступит более 21 тысячи полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Кроме того, в партулирование вступят 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов учреждений МВД, а также работники ГСЧС.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности.