UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Пасхальных богослужениях примут участие около миллиона верующих, - полиция

Автор: РБК-Украина

На Пасху в богослужениях в Украине примут участие около миллиона верующих. Их будут проводить в почти 14 тысячах храмах.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На службу заступит более 21 тысячи полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Кроме того, в партулирование вступят 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов учреждений МВД, а также работники ГСЧС.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава на Пасху. В церквях рассказали, как пройдут праздничные службы.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количестве заболеваний коронавирусом после майских праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Пасхаполиция