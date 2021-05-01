В Пасхальных богослужениях примут участие около миллиона верующих, - полиция

На Пасху в богослужениях в Украине примут участие около миллиона верующих. Их будут проводить в почти 14 тысячах храмах.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
На службу заступит более 21 тысячи полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.
Кроме того, в партулирование вступят 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов учреждений МВД, а также работники ГСЧС.
Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.
Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава на Пасху. В церквях рассказали, как пройдут праздничные службы.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количестве заболеваний коронавирусом после майских праздников.