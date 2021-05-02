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Пасха 2021: Порошенко поздравил украинцев с праздником

Новина українською → Киев , Воскресенье 02 мая 2021 10:46
Пасха 2021: Порошенко поздравил украинцев с праздником Фото: Петр Порошенко с женой Мариной (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой.

Об этом говорится на сайте "Евросолидарности".

"Поздравляю всех верных Православной церкви Украины, которая уже третью Пасху встречает как украинская независимая церковь. Поздравляю православных других церквей. Искренние поздравления верным нашей Украинской греко-католической Церкви, протестантским общинам страны. Поздравляю всех христиан, всех украинцев, для кого Пасха действительно великий День. Все у нас будет хорошо. Обязательно! Христос Воскрес!" - заявил Порошенко.

Он также добавил, что мы пришли к Пасхе через испытания. Через войну и пандемии. Через невзгоды и несправедливости.

"Не поддались на шантаж агрессора и не паниковали из-за ковида. Мы честно работали, помогали врачам, больницам, больным, социально незащищенным. Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее", - добавил Порошенко.

Он убежден: наша вера вместе с надеждой и любовью учат нас милосердию, неравнодушию, готовности откликнуться на беду. В то же время - укрепляют нас в решительности и непреклонности.

Напомним, второй год подряд Пасха в Украине проходит в условиях карантина из-за коронавируса, однако в этом году ограничения менее жесткие. Правительство отказалось от введения дополнительных запретов к уже существующим в карантинных зонах.

При этом богослужения рекомендовали проводить онлайн, а в случае посещения церквей - соблюдать социальную дистанцию и масковый режим. Освящать пасхальные корзины будут на улице в течение всего дня.

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