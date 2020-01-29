У ПАРЄ дозволили працювати делегатам РФ, що голосували за анексію Криму

Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

Комітет ПАРЄ відхилив більшу частину антиросійських правок

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволив працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАСЕ.

Повідомляється, що комітет розглянув оскарження повноважень російської делегації на підставі того, що деякі делегати з РФ були обрані на нелегальній основі в окупованому Криму, а також входження частини російських делегатів до санкційних списків ЄС. В результаті комітет прийшов до висновку, що їх повноваження мають бути ратифіковані.

Також повідомляється, що окреме оскарження повноважень російської делегації з істотних причин сьогодні обговорять в ПАРЄ. Зокрема, буде обговорюватися ухвалення резолюції, в якій описується процес запуску нового тристороннього механізму реагування на порушення статутних зобов'язань членів Ради Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації.

Тоді ж російська сторона заявила, що покине ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження. Повноваження були оскаржені за ініціативою України та її партнерів в Раді Європи.