ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ПАРЄ дозволили працювати делегатам РФ, що голосували за анексію Криму

Новини » Політика     29.01.2020 - 17:41
У ПАРЄ дозволили працювати делегатам РФ, що голосували за анексію Криму
Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

Комітет ПАРЄ відхилив більшу частину антиросійських правок

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволив працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАСЕ.

Повідомляється, що комітет розглянув оскарження повноважень російської делегації на підставі того, що деякі делегати з РФ були обрані на нелегальній основі в окупованому Криму, а також входження частини російських делегатів до санкційних списків ЄС. В результаті комітет прийшов до висновку, що їх повноваження мають бути ратифіковані.

Також повідомляється, що окреме оскарження повноважень російської делегації з істотних причин сьогодні обговорять в ПАРЄ. Зокрема, буде обговорюватися ухвалення резолюції, в якій описується процес запуску нового тристороннього механізму реагування на порушення статутних зобов'язань членів Ради Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації.

Тоді ж російська сторона заявила, що покине ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження. Повноваження були оскаржені за ініціативою України та її партнерів в Раді Європи.

У МЗС відреагували на рішення ПАРЄ про санкції проти Росії
Новини України ПАРЄРосійська Федераціяполномочия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся