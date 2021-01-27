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В ПАСЕ предлагают отказаться от санкций против России

Брюссель, Среда 27 января 2021 08:34
В ПАСЕ предлагают отказаться от санкций против России
Фото: заседание ПАСЕ (flickr com councilofeurope)
Автор: Анастасия Рокитна

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации. Предлагают отказаться от санкций в отношении России.

Соответствующий документ опубликовали на сайте ассамблеи.

В ПАСЕ критикуют изменения в конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ, дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма. Также осуждают ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ. В Европе хотят диалога с Россией.

"Поэтому с целью продолжения политического диалога я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса. В конце этого года будет представлен отчет о мониторинге", - заявил докладчик Штафан Шеннах.

Голосование за документ состоится в четверг утром.

Напомним, ПАСЕ по инициативе Украины оспорила полномочия России в Ассамблее. Вопрос подтверждения полномочий далее должны были рассмотреть мониторинговый и регламентный комитеты ПАСЕ.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы получил драфт доклада с рекомендацией продолжить диалог с Россией, несмотря ни на что.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

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