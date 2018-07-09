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У ПА ОБСЄ підтримали резолюцію про порушення прав людини в Криму

НовиниПолітика    09.07.2018 - 15:06
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Далі зазначену резолюцію повинна прийняти парламентська асамблея ОБСЄ

У Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ)підтримали резолюцію про порушення прав людини в аннексированном Криму. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

"Комітет з демократії, прав людини і гуманітарних питань тільки що підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "Триваючі порушення прав людини та основних свобод в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)", представлений делегацією України", - написав він.

 

Фото: засідання комітета ПА ОБСЄ (facebook)

За його словами, "за" ухвалення резолюції проголосували 35 парламентаріїв, "проти" – 9, утрималися – 7 депутатів асамблеї.

"Дорога до прийняття зазначеної резолюції на пленарному засіданні ПА ОБСЄ , яке відбудеться післязавтра, відкрита...", - зазначив Чубаров.

 

Комітет з демократії, прав людини і гуманітарних питань тільки що підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "...

Опубліковано Рефатом Чубаровим Понеділок, 9 липня 2018 р.

Нагадаємо, місяць тому ПА ОБСЄ підтримала резолюцію "Зміцнення взаємної довіри і співпраці в ім'я миру і процвітання в регіоні ОБСЄ", серед іншого, в якій визнається, що "певні райони Донецької і Луганської областей" знаходяться під контролем "російських гібридних сил".

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Теги публікації: ПАРЄ, Крим, права человека  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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