У ПА ОБСЄ підтримали резолюцію про порушення прав людини в Криму

Далі зазначену резолюцію повинна прийняти парламентська асамблея ОБСЄ

У Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ)підтримали резолюцію про порушення прав людини в аннексированном Криму. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

"Комітет з демократії, прав людини і гуманітарних питань тільки що підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "Триваючі порушення прав людини та основних свобод в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)", представлений делегацією України", - написав він.

Фото: засідання комітета ПА ОБСЄ (facebook)

За його словами, "за" ухвалення резолюції проголосували 35 парламентаріїв, "проти" – 9, утрималися – 7 депутатів асамблеї.

"Дорога до прийняття зазначеної резолюції на пленарному засіданні ПА ОБСЄ , яке відбудеться післязавтра, відкрита...", - зазначив Чубаров.

Комітет з демократії, прав людини і гуманітарних питань тільки що підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "... Опубліковано Рефатом Чубаровим Понеділок, 9 липня 2018 р.

Нагадаємо, місяць тому ПА ОБСЄ підтримала резолюцію "Зміцнення взаємної довіри і співпраці в ім'я миру і процвітання в регіоні ОБСЄ", серед іншого, в якій визнається, що "певні райони Донецької і Луганської областей" знаходяться під контролем "російських гібридних сил".