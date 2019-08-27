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ПАСЕ осудила "выборы" в оккупированной Абхазии

Новости » Политика    27.08.2019 - 05:41
ПАСЕ осудила "выборы" в оккупированной Абхазии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В заявлении ПАСЕ говорится о полной поддержке территориальной целостности Грузии

Парламентская ассамблея Совета Европы заявила о нелегитимности проведенных накануне так называемых президентских выборов в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазии. Об этом говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Грузии, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ассамблеи.

"Мы в очередной раз заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках международно признанных границ. Так называемые президентские выборы в грузинском регионе Абхазия 25 августа 2019 года являются нелегальными и незаконными", - заявили в ПАСЕ.

Содокладчики ПАСЕ по Грузии Титус Корлатеан из Румынии и Клод Керн из Франции осудили действия оккупационных властей.

В ПАСЕ также сообщили, что докладчики проведут мониторинговый визит в Грузию 17-18 сентября.

Напомним, Украина не признает "президентские выборы" на территории Абхазии (Грузия), которые прошли 25 августа. Украинский МИД заявил, что рассматривает фейковые "выборы" в Абхазии как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.

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