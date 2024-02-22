ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пасажири можуть пересісти. В УЗ зробили заяву через протести поляків на кордоні з Україною

Четвер 22 лютого 2024 18:42
UA EN RU
Пасажири можуть пересісти. В УЗ зробили заяву через протести поляків на кордоні з Україною Ілюстративне фото: УЗ зробили заяву через протести поляків на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Пасажири, які не встигнуть на свій потяг через перекриття трас у Польщі, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначили у компанії, до них звертається все більше пасажирів, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України. Через протести у Польщі через перекриття трас польськими активістами вони не можуть вчасно дістатись вокзалів.

Саме тому було вирішено, що впродовж пасажири доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

  • №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • №32 Перемишль - Запоріжжя;
  • №52 Перемишль - Київ;
  • №716 Перемишль - Київ;
  • №706 Перемишль - Київ;
  • №90 Перемишль - Київ;
  • №94 Хелм - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №20 Хелм - Київ;
  • №120 Хелм - Дніпро.


Водночас "Укрзалізниця" не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалось розблокувати після підписання між перевізниками й польським урядом угоди.

У лютому протести на кордоні знову відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора, 21 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Туск, своєю чергою, анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Кордон з Україною Польща Потяг
NEWS
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні