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Партнеры Коломойского из США похитили 8 млн долларов украинской оборонки, - Bihus.Info

Киев, Вторник 14 июля 2020 01:26
Партнеры Коломойского из США похитили 8 млн долларов украинской оборонки, - Bihus.Info
Фото: Игорь Коломойский (www.5.ua)
Автор: Инна Собора

Государственный завод "Артем" заплатил средства американской компании

Фирма "Рокот-М", бенефициарами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их окружение, основанная совместно с американской Gray Fox. Компания 2018-2019 гг. сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула 8,3 млн долларов предоплаты.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Так, в марте 2018 года государственный завод "Артем" заключил контракт на сумму 16,6 млн долларов с Gray Fox Logistics (такого юридического лица не существует, это вымышленное имя, которым пользуется компания Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).

В мае 2018-го "Артем" заплатил Gray Fox предоплату - 8,3 млн. долларов. Прошел год, но Gray Fox оборудование заводу так и не поставила. Срок контракта истек в конце апреля 2019-го.

После чего, в июне, СБУ открыла уголовное производство и в октябре 2019 года задержала нескольких чиновников, причастных к заключению этого контракта. Сейчас это дело, с дополнительными, коррупционным статьям, передано в НАБУ.

А уже в январе 2020-го родственная американская компания - Gray Fox International - создала две совместные фирмы с "группой Коломойского": "Рокот-М" и "Таргет-М".

В обеих фирмах Gray Fox выступает миноритарным учредителем, мажоритарным есть нефтеперерабатывающие заводы из группы олигарха - ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ОАО "НПК - Галичина", а бенефициарами - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры.

Как выяснили Bihus.Info, совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox хочет производить именно те снаряды крупного калибра, которые должен был бы производить государственный завод “Артем”, но не может это делать, поскольку Gray Fox не поставила заказанное по контракту оборудования.

Ранее суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о хищениях в "оборонке".

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