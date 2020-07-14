Партнери Коломойського зі США викрали 8 млн доларів української оборонки, - Bihus.Info

Фото: Игорь Коломойский (www.5.ua)

Державний завод "Артем" сплатив кошти американській компанії

Фірма "Рокіт-М", бенефіціарами якої є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхнє оточення, заснована спільно з американською Gray Fox. Компанія 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула 8,3 млн доларів передоплати.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Так, у березні 2018 року державний завод "Артем" уклав контракт на суму 16,6 млн доларів з Gray Fox Logistics (такої юридичної особи не існує, це вигадане ім’я, яким користується компанія Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).

У травні 2018-го "Артем" заплатив Gray Fox передоплату - 8,3 млн. доларів. Минув рік, але Gray Fox обладнання заводу так і не поставила. Строк контракту збіг наприкінці квітня 2019-го.

Після чого, у червні, СБУ відкрила кримінальне провадження і в жовтні 2019 року затримала кількох чиновників, причетних до укладання цього контракту. Наразі ця справа, з додатковими, корупційними статтями, передана в НАБУ.

А вже в січні 2020-го споріднена американська компанія - Gray Fox International - створила дві спільні фірми з "групою Коломойського": "Рокіт-М" і "Таргет-М".

В обох фірмах Gray Fox виступає міноритарним засновником, мажоритарним є нафтопереробні заводи з групи олігарха - ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" і ПАТ "НПК - Галичина", а бенефіціарами - Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхні партнери.

Як з’ясували Bihus.Info, спільна фірма групи Коломойського і Gray Fox хоче виробляти саме ті снаряди великого калібру, які вже мав би виробляти державний завод “Артем”, але не може це робити, оскільки Gray Fox не поставила замовлене за контрактом обладнання.

Ранее суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о хищениях в "оборонке".