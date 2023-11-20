Партнерство заради Перемоги: як українські компанії підтримують винахідників Brave Inventors

Brave Inventors — перша національна платформа сучасних українських виробів та винаходів військового часу, яка наприкінці 2022 року була ініційована українською компанією COSMOLOT. За рік роботи платформа стала хабом військових розробок та продовжує об'єднувати розробників з інвесторами, меценатами та зацікавленими у зміцненні обороноспроможності України діячами.

До зацікавлених у наближенні перемоги партнерів долучились Центр юридичного сервісу Axon, InVenture Investment та Конструкторське бюро “Берил”.

Завдяки Brave Inventors military-tech сфера України має можливість росту та розвитку. На платформі Brave Inventors представлені розробки найрізноманітнішого призначення: зброя, дрони, унікальне військове обладнання, евакуаційні платформи та багато інших винаходів. Більше 100 команд-розробників Brave Inventors постійно вдосконалюють власні винаходи.

На шляху масштабування військової розробки кожен винахідник Brave Inventors стикається з низкою викликів. Серед яких юридичні питання, фінансування, залучення інвестицій, технічні задачі, документація, промоція та багато інших. З метою всебічної допомоги винахідникам платформа Brave Inventors залучила нових партнерів:

Центр юридичного сервісу Axon проводять навчальні лекції з правового регулювання бізнесу, інвестування, прав інтелектуальної власності, укладення договорів тощо, надають менторську підтримку винахідникам та консультують з юридичних питань. А також допомагають із складанням юридичних документів.

InVenture Investment — власне медіа InVenture Investment Group, компанії, що займається залученням фінансування в інвестиційні проєкти, продажем компаній з різних галузей економіки, пошуком і підбором активів для інвестування, а також побудовою і реалізацією стратегії інвестування та управління капіталом. Публікуючи винаходи платформи у власному дайджесті, InVenture Investment посилюють шанси винахідників знайти інвестиції.

Конструкторське бюро “Берил”. Десятки експертів у різних сферах промисловості та забезпечення виробництва бюро дозволяє винахідникам отримувати конструктивний зворотній зв’язок з технічних питань, поради та професійну підтримку.

В рамках Brave Inventors винахідниками ударного дрону Punisher та розробниками баггі DRACARYS сумарно залучено вже понад 100 млн грн. Кількість корисних для ЗСУ розробок постійно зростає. Кожен з них потребує підтримки та допомоги. Коло партнерів Brave Inventors — це підтримка винахідників сучасної інноваційної техніки, яку наразі потребує ЗСУ.

Якщо ви також прагнете посилити фронт, стати частиною розвитку military tech, як важливої складової економічної міцності України, та маєте необхідну для винахідників експертизу, долучайтесь до сміливого партнерства з Brave Inventors. Бо сміливі створюють майбутнє!