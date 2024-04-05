Партнери виділили Україні понад 700 млн доларів на гуманітарне розмінування

Міжнародні партнери виділили Україні на проекти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів США в еквіваленті. Серед ключових донорів США, Швейцарія, Норвегія, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки .

У міністерстві уточнили, що партнери забезпечують не лише фінансову підтримку розмінування, але і сприяють залученню до України найкращих технологій, практик та фахівців у цій сфері.

Мінекономіки зазначає, що Уряд посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою.

Така координація буде здійснюватись як через започатковану у 2023 році Секторальну робочу групу, що об’єднує усіх донорів України у цій сфері, так і через відновлений у березні 2024 року кластер з протимінної діяльності, який є платформою для програмної координації відповідних суб’єктів.

У відомстві нагадали, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.